Dünyaca ünlü bir müzik grubunda yer almak için mücadele edeceğiniz ve farklı enstrümanlar çalarak keyif verici müzikler yapabileceğiniz Superstar Band Manager, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve eşsiz müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yeni besteler yaparak ünlü bir müzik grubunun içerisinde yer almak ve turnelere çıkarak tüm dünyayı dolaşmaktır. Kaliteli besteler ve şarkılar yaptıkça puan toplayabilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça farklı müzik aletlerine ulaşabilirsiniz.

Dünyaca ünlü bir pop star olmak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gitar, bateri, saksafon, keman, piyano ve daha onlarca farklı enstrüman yer almaktadır. Ayrıca farklı tiplerde tasarlanmış birçok kadın ve erkek pop star bulunmaktadır. Kendi müzik grubunuzu kurarak hayallerinizi gerçekleştirebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Müzik oyunları arasında bulunan Superstar Band Manager ile sizde keyif verici şarkılar çıkartabilir ve stresinizi giderebilirsiniz.