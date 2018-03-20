Surfing Master Türkçe adıyla Sörf Ustası, Android platformuna özel çıkış yapan sörf severlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Mobil platformda en gerçekçi oynanışı veren üç boyutlu su sporları oyunu diyebilirim. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sörf yapanların uğrak noktalarından eşsiz manzaraya sahip Kauai Adası ve sahil şehri Encinitas’ı da içine alan Dünyanın en ünlü sörf yerlerinde yarışlara katılıyorsunuz. Kızgın dalgalara meydan okuyarak verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Evet, bu sörf oyununda online olarak yarışmıyor, kendi rekorunuzu kırmak için de uğraş sarf etmiyorsunuz. Sörf tahtasına atlar atlamaz görevler çıkıyor. Yalnız zorlu hareketlerden oluşan görevleri yaparken çabuk olmanız gerekiyor.

Surfing Master Özellikleri: