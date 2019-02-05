Survival Island: EVO, adada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz mobil macera oyunu. Android platformunda en çok indirilip oynanan hayatta kalma oyununun yenisinde grafik kalitesi daha da artırılmış, oynanış geliştirilmiş hatta tamamen farklı bir oyun olmuş diyebilirim. İnternetsiz oynama seçeneği sunan en iyi adadan kaçış oyunu diyebilirim.

Mükemmel grafiklere sahip olan adadan kaçma oyunu Survival Island: EVO’da vahşi doğada mahsur kalan bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Yiyecek arayışına girme, vahşi hayvanların saldırısından korunmak için silah yapma, odun bulup keserek barınak haline getirme, kısaca adada hayatta kalmak için her türlü aksiyona giriyorsunuz. Sağlığınıza sürekli dikkat etmeniz gerekiyor.

Survival Island: EVO Özellikleri: