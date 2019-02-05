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Survival Island: EVO 3.210 (Android)
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  5. Survival Island: EVO - Android İçin Adada Hayatta Kalma Oyunu

Survival Island: EVO

3.210
Android
Survival Island: EVO
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Mobildeki en iyi adada hayatta kalma oyunu

Survival Island: EVO, adada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz mobil macera oyunu. Android platformunda en çok indirilip oynanan hayatta kalma oyununun yenisinde grafik kalitesi daha da artırılmış, oynanış geliştirilmiş hatta tamamen farklı bir oyun olmuş diyebilirim. İnternetsiz oynama seçeneği sunan en iyi adadan kaçış oyunu diyebilirim.

Mükemmel grafiklere sahip olan adadan kaçma oyunu Survival Island: EVO’da vahşi doğada mahsur kalan bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Yiyecek arayışına girme, vahşi hayvanların saldırısından korunmak için silah yapma, odun bulup keserek barınak haline getirme, kısaca adada hayatta kalmak için her türlü aksiyona giriyorsunuz. Sağlığınıza sürekli dikkat etmeniz gerekiyor.

Survival Island: EVO Özellikleri:

  • Vahşi doğayı keşfedin.
  • Evinizi sıfırdan inşa edin.
  • Yığınla tarif içeren kapsamlı bir crafting sistemi kullanın.
  • Ada hayvanlarıyla tanışın.
  • Adada hayatta kalma sandbox simülatörü

 

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