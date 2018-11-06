Swing..!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunudur. En uygun zamanda ekrana dokunarak engelleri aşmanız ve bölümleri tamamlamanız gereken oyunda yer çekimine meydan okumanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda küpleri uygun zamanda serbest bırakıyor ve aşağı düşürmeden platformların üzerinde tutmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan Swing..!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm Swing..!, sizleri bekliyor. Renkli görselleri ve basit oynanışıyla dikkatimizi çeken Swing..!, telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Sürükleyici etkisi de bir hayli ön planda olan Swing..! oyununu sakın kaçırmayın.

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