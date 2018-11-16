Swing Star, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda engellerin üstesinden gelerek ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. 100'den fazla benzersiz ve zorlu bölüme sahip olan oyunda örümcek adam gibi havada sallanıyor ve ilerliyorsunuz. Farklı karakterleri de kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebileceğim Swing Star, sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Platformlar arasında ilerleyip zorlu engelleri aşmanızı gerektiren Swing Star, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Swing Star oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.