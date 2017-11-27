Swipe Shootout: Street Basketball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir basket atma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda topu potaya atmaya ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Basit ve zevkli bir basket atma oyunu olarak dikkatimizi çeken Swipe Shootout: Street Basketball, arkadaşlarınıza meydan okuyup eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bir mobil oyundur. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunda topu topaya atmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda farklı oyun modları da yer alıyor. Basitten zora kadar pek çok farklı seviyede mücadele edebileceğiniz oyunda kolay bir kontrol mekanizması yer alıyor. Topu çekip açıyı ayarladıktan sonra bırakmanız yeterli oluyor. Sokak basketbolu ruhunu mobil telefonlarınıza başarılı bir şekilde taşımayı başaran Swipe Shootout: Street Basketball, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Basketbol oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Swipe Shootout: Street Basketball oyununu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.