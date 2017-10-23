Swish Ball, retro görselli mobil oyunlardan özellikle hoşlananlara tavsiye edebileceğim basketbol oyunu. Tilt oyununu basketbolla harmanlayan eski stil bu eğlence dolu spor oyununda hem çabuk olmak hem de isabetli atışlar yapmak durumundasınız. Süreye karşı kendinizle yarışmaya hazır mısınız?

Bir dönemin jetonla oynanan efsane masa oyunlarından tilt veya pinball’u mobil platforma farklı şekilde taşıyan yapımlardan biri Swish Ball. Genellikle minimalist ve retro çizgilere sahip basit oyunlarla karşımıza çıkan Appsolute Games’in basketbol oyununda atış gerçekleştirmek için tiltte topun kontrolünü sağlamak için kullandığımız iki çubuğu kullanıyoruz. Bu şekilde sayı yapmak zaten zorken bir de 24 saniye kuralı çıkıyor. Yetmezmiş gibi toplar çoğalıyor, pota da hareketlenmeye başlıyor.