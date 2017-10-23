Syllablade, kelimeler üzerinden oynanan rol yapma oyunu. Canavarları öldürmek için kelime bilginizi kullandığınız rpg oyununda dünya genelinde milyonlarca oyuncu sizleri bekliyor. Mücadeleler sadece PvP formatında olduğundan oyunun heyecanı oynadıkça katlanıyor.

Minimalist, göz alıcı görseller sunan oyuna kelime savaşı demek sanırım yanlış olmaz. Okçu, şövalye, büyücü ve daha pek çok karakterin yerine geçerek yaratıklar, zombiler, hayaletlerle savaşıyorsunuz. Savaşma biçimi alışılmışın biraz dışında. Arenanın altında dizili harfleri kullanarak kelime bulmaya çalışıyorsunuz. Her harfin bir değeri var. Tahmin edeceğiniz üzere ne kadar büyük kelime bulursanız karakteriniz o kadar etkili saldırıyor.

Ödüllü yarışmaların düzenlendiği rpg oyununda bitirdiğiniz her düşman sizi daha da güçlendiriyor. Daha etkili silahların kilidini açıyor, karakterinizin yeteneklerini geliştiriyor ve onu özelleştirebiliyorsunuz.