Her söylediğinizi komik bir ses tonuyla tekrar eden sevimli bir yaratıkla birlikte eğlenceli anlar geçireceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılacağınız Talking Booba 2, mobil platformda keşif ve tasarlama oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan kaliteli bir yapımdır.

Göz kamaştıran animasyonları ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli yaratığınızı karşınıza alarak onunla sohbet etmek ve geçirdiğiniz eğlenceli anları kaydederek arkadaşlarınızla paylaşmaktır.

Saf-akıllı, sakar-marifetli ve komik-ciddi gibi çeşitli kişilik rolleriyle sizi etkileyen bu sevimli karakter ile eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Oyunda Booba adı verilen sevimli bir cin sizi güldürmek için birçok eğlendirici aktivite yapmakta ve sizinle konuşarak söylediklerinizi tekrar etmektedir. Yapmanız gereken tek şey yaratığınıza ayak uydurmak ve stres gidermektir.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncuların hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Talking Booba 2, sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.