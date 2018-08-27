Onlarca parçadan tankını oluştur, arkadaşlarınla oyna ve 3v3 PVP savaş aksiyonun ortasında arenanın hakimi ol. Farklı taktikler dene ve kazan. Bir tank seç ve savaşa katıl. Bu eğlenceli ve aksiyon dolu oyunda tankınızı seçin, onu güçlendirin ve yepyeni stratejilerle düşmanları avlayın.

Makineli tüfekler, toplar, napalm, şok tabancaları, mitralyözler, plazma topları ve çok daha fazlası da var. Oyun tarzına en uygun silahları seç. Göğüs göğüse savaşmak isteyenler için tüfekler, teknoloji manyakları için lazerler ve uzun mesafe suikastçileri için nişancı taretleri de var.

Battle Royale modunda düşman savaş araçlarını yen veya ayakta kalan ol. Tanks a lot, şimşek gibi hızlı ilerleyen her savaşta dikkatle hesaplanmış stratejiler gerektiren derinlemesine bir oyundur. Tanklarını özelleştir ve savaş meydanını domine et,​ hadi hemen indirin.