Tap! Captain Star, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olan Tap! Captain Star, evrenin derinliklerine doğru seyahat ettiğiniz bir oyundur. Kötülüklerle mücadele ettiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Tap! Captain Star, farklı karakterleri de kontrol etmenize olanak sağlıyor. 20'den fazla mürettebata kaptalık edebileceğiniz oyunda gizemli bölgelere giderek keşifler yapıyorsunuz. 88 farklı takım yıldızını bulmak için rotalar çizmeniz gereken oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Tap! Captain Star mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Tap! Captain Star oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.