Rengarenk kare bloklardan oluşan bulmacaları çözmek için çeşitli eşleştirmeler yapabileceğiniz ve maksimum puana ulaşarak yeni rekorlar kırabileceğiniz Tap Cube Smash, mobil platformda eğlencelik bilgi oyunları arasında yer alan eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, Aynı renge sahip en az iki bloğu bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve blokları patlatmaktır. Farklı renkteki onlarca bloğun arasından aynı renktekileri yan yana veya alt alta getirerek blokları birleştirmelisiniz. Aynı renkteki bloklardan ne kadar fazla eşleştirirseniz, o kadar çok puan toplarsınız. Ayrıca devasa eşleştirmeler yaparak çoklu kombo yapabilir ve ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin geliştirici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sarı, yeşil, kırmızı, mavi, mor ve daha onlarca farklı renge sahip kare bloklardan oluşan zorlu eşleştirme tabloları yer almaktadır. Aynı renkleri birleştirerek bulmacaları tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Tap Cube Smash, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.