Tasty Planet Forever, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunudur. Farklı ortamlarda oynayabileceğiniz oyunda aç karakterinizi doyurmak için mücadele ediyorsunuz. Önünüze çıkan her şeyi yiyebileceğiniz oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Engellerden de kaçmanız gereken oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Son derece keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda renkli grafikler ve eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğiniz düşündüğüm oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken Tasty Planet Forever oyununu sakın kaçırmayın.

Tasty Planet Forever oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.