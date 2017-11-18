Tasty Planet Lite, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin ve sürükleyici kurgunun yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Dünyaca ünlü milyonlarca oyuncusu olan Agar.io tarzında bir mobil oyun olan Tasty Planet Lite, zorlu bölümlerle donatılmış bir oyundur. Oyunda engellerden kaçarak küçük topları yiyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerle donatılmış olan oyunda ilginç grafikler yer alıyor. Kendisinden küçük her şeyi yiyebilen bir karakteri kontrol ettiğiniz oyunda giderek büyüyor ve daha büyük kirleri yiyebiliyorsunuz. Oyundaki temel amaç kirleri temizlemek ve pırıl pırıl bir ortama sahip olmak. Son derece keyifli bir deneyim sunan oyunda arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tasty Planet Lite'ı mutlaka denemelisiniz. Eğer zevkli ve basit bir oyun arayışındaysanız Tasty Planet Lite tam size göre.

Tasty Planet Lite oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.