Tebrp uygulaması ile Android cihazlarınızdan binlerce ilaç için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türk Eczacıları Birliği tarafından geliştirilen ve eczacıların çeşitli müstahzar yani ilaç bilgilerine ulaşma imkanı sunan tebrp uygulaması, ihtiyaç duyulan pek çok bilgiye anında erişim imkanı sunuyor. Cihazınızın kamerasını kullanarak barkod ile arama yapabileceğiniz uygulamada detaylı fiyat bilgileri, etkin madde bilgileri, firma bilgileri, medula bilgileri, eşdeğerleri, kullanım şekli uyarıları ve daha birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

Etkin madde araması yapabileceğiniz tebrp uygulamasında, sonuçlara uygun ilaçları kolayca listeleyebiliyorsunuz. Firma araması ile iletişim bilgilerine ve müstahzarları da listeleyebileceğiniz tebrp uygulamasında endikasyonlara göre arama yapabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Çeşitli terimlerin anlamlarını öğrenebileceğiniz sözlük özelliği de sunan tebrp uygulamasında, ileri tarihli fiyat raporlarını da görüntüleyebilirsiniz.