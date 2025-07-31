Kozmetik ürünlerin kayıtlı olup olmadığını sorgulayın.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ÜTS Mobil (Ürün Takip Sistemi), tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere ilişkin bilgileri sorgulayabileceğiniz bir mobil uygulama. Hem sağlık personelleri hem de vatandaşın kayıtlı ve güvenli ürünleri tercih etmesini sağlayan Ürün Takip Sistemi ile tıbbi cihaz ver kozmetik ürünlerin kayıt dışılığının da en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’de üretilen veya yurt dışından alınan (ithal) tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin takibinin gerçekleştirilmesini sağlayan Ürün Takip Sistemi (ÜTT) ile kayıt dışı ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin tespiti kolaylaşıyor, böylelikle de halk sağlığının korunması sağlanıyor. Tıbbi cihaz veya kozmetik ürün hakkında bilgi almak için tek yapılması gereken; ürün üzerindeki barkod/karekodu telefona okutmak. Ürün sorgula ile ürünün kullanım klavuzu, görseli, Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olup olmadığı ve ürünle ilgili detaylı bilgileri görüntülemek mümkün. Tekil ürün sorgula ile ürünün bulunduğu yerler, üretim ve son kulanım tarihi, ürünle ilgili daha birçok bilgiye ulaşılabiliyor.