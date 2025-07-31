ÜTS Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,951
- DOSYA BOYUTU 3.9 MB
- Üretici Tübitak
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Kozmetik ürünlerin kayıtlı olup olmadığını sorgulayın.
ÜTS Mobil (Ürün Takip Sistemi), tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere ilişkin bilgileri sorgulayabileceğiniz bir mobil uygulama. Hem sağlık personelleri hem de vatandaşın kayıtlı ve güvenli ürünleri tercih etmesini sağlayan Ürün Takip Sistemi ile tıbbi cihaz ver kozmetik ürünlerin kayıt dışılığının da en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Türkiye’de üretilen veya yurt dışından alınan (ithal) tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin takibinin gerçekleştirilmesini sağlayan Ürün Takip Sistemi (ÜTT) ile kayıt dışı ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin tespiti kolaylaşıyor, böylelikle de halk sağlığının korunması sağlanıyor. Tıbbi cihaz veya kozmetik ürün hakkında bilgi almak için tek yapılması gereken; ürün üzerindeki barkod/karekodu telefona okutmak. Ürün sorgula ile ürünün kullanım klavuzu, görseli, Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olup olmadığı ve ürünle ilgili detaylı bilgileri görüntülemek mümkün. Tekil ürün sorgula ile ürünün bulunduğu yerler, üretim ve son kulanım tarihi, ürünle ilgili daha birçok bilgiye ulaşılabiliyor.
ÜTS Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 758
- DOSYA BOYUTU 11.9 MB
- Üretici Tübitak
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Kozmetik ürünlerin kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.
ÜTS Mobil (Ürün Takip Sistemi), sağlık personeli ve vatandaşın kullanabildiği, kozmetik ürün ve tıbbi cihazlara ilişkin detaylı bilgi veren bir mobil uygulama. Tübitak tarafından geliştirilen Ürün Takip Sistemi mobil uygulamasıyla Türkiye’de üretilen ve ithal edilen tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin takibi kolaylaşıyor, kayıt dışı ürünler kolayca tespit edilebiliyor.
Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satıldığı yere kadar takibinin yapılması için hayata geçirilen Üretim Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulaması, hem vatandaş hem de sağlık personellerinin kullanımına açık ve ücretsiz, kayıt olmadan kullanılabiliyor. ÜTS ile kayıt dışı ve insan sağlığına zararlı ürünlerin tespiti kolaylaşıyor, böylelikle halk sağlığı korunmuş oluyor. Uygulamada iki iki tür sorgulama yapılabiliyor. Ürün Sorgula ile ürün kullanım kılavuzu, ürün görseli, sistemde kayıtlı olup olmadığı, kozmetik ürünlerde ürünün 3 yaş altı çocuklar için uygun olup olmadığı bilgisi alınabiliyor. Tekil Ürün Sorgula ile ürünün bulunduğu yerler, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgilerine erişilebiliyor.