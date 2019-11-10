Güçlü rakiplerle karşı karşıya gelerek nefes kesen tenis maçlarına çıkacağınız ve profesyonel bir sporcu olarak onlarca kupa kazanacağınız Tennis Clash, mobil platformda spor oyunları arasında yer almaktadır.

3D yeni nesil grafikleri ve gerçekçi kontrolleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, onlarca farklı tenis sporcusu arasından dilediğinizi seçerek amatör olarak tenis oynamaya başlamak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Ekipmanlarınızı yükseltebilir ve en iyi antrenman koçunu işe alabilirsiniz. Bu sayede kısa sürede profesyonelliğe yükselebilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplere karşı zorlu maçlara çıkabilirsiniz. Oyunu dilerseniz online olarak oynayabilir ve çevrimiçi turnuvalara katılabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı tarza ve karaktere sahip tenisçi yer almaktadır. Ayrıca birbirinden güzel yüzlerce raket ve farklı desenlere sahip sayısız top bulunmaktadır. Maçları kazanarak dilediğiniz malzemenin kilidini açabilir ve karakterinizi geliştirerek iyi bir kariyer yapabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Tennis Clash ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve profesyonel bir tenisçi olabilirsiniz.