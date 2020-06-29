Mobil platforma gelen futbol ve basketbol oyunlarından sonra şimdi de oyuncular tenis oynamaya hazırlanıyorlar.

Android platformu oyuncuları için Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Tennis Stars gerçekçi bir tenis deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Günümüzdeki tenis maçlarından esinlenilerek geliştirilen yapım içerisinde hakemlerin yanı sıra seyirciler de oyunu renklendiren içerikler arasında yer alıyor.

Magic Seven imzası ile geliştirilen ve yayınlanan mobil yapım çeşitli oynanış modlarına da ev sahipliği yapıyor. Oyuncular antrenman modunda kendilerini geliştirebilecek, normal modda ise birbirinden farklı sporculara karşı mücadele edebilecekler.

Spor oyunu olarak piyasaya sürülen Tennis Stars’da oyuncular kendi karakterlerini de oluşturarak kişiselleştirebilecekler.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, 4.0 gibi bir inceleme puanına sahip.