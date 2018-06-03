Testfoni, inanılmaz eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi birbirinden eğlenceli yüzlerce testin yer aldığı uygulama ile arkadaşlarınıza sorular sorabiliyor ya da yüzlerce farklı teste cevap verebiliyorsunuz.

Gelecekte nasıl görüneceğinize, isminizin gerçek anlamına, hangi ünlüye daha çok benzediğinize ve bunun gibi pek çok farklı konuda eğlenceli test içeriklerine sahip olan bir uygulama olan Testfoni, boş zamanlarınızın keyfini çıkarmanıza yardımcı oluyor. Eğlenceli soruların yer aldığı yüzlerce teste sahip olan Testfoni, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için tercih edebileceğiniz Testfoni, sizleri bekliyor. Eğer bu tarz eğlenceli testlere cevap vermeyi seviyorsanız Testfoni uygulamasını sakın kaçırmayın.

Testfoni uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.