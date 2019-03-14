Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan The Emerald Maiden: Symphony of Dreams, gizemli yerlerde kayıp nesneleri bulmak için macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sırlarla dolu bir su altı kompleksinde gizli nesneleri bularak seviye atlamaktır. Kayıp eşyaları ararken işinize yarayacak ipuçlarına, eşleştirme oyunları oynayarak ulaşabilirsiniz. Yeni bölgeler keşfederek gizli nesneleri bulabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Gizemli bir dünyada macera dolu anlar sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde ilginç yerlere saklanmış onlarca gizli nesne bulunmaktadır. Gizli nesneleri bulmak için toplamda 20 farklı minik oyun yer almaktadır. Bu oyunları oynayarak bulmacayı çözerken önemli ipuçlarına ulaşabilir ve kayıp nesneleri bulabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz The Emerald Maiden: Symphony of Dreams, binlerce oyuncu tarafında keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.