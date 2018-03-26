The Machines, Android telefonlarda oynanabilen artırılmış gerçeklik destekli sanırım tek multiplayer robot savaşları oyunu. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle üç boyutlu ses, grafikler ve oynanış deneyimi yaşatan oyunda stratejinizi sürekli değiştirerek hayatta kalabiliyorsunuz. Her yerden ölüm makinelerinin çıktığı mükemmel ötesi bir savaş oyununa hazırlanın!

Apple’ın etkinliğinde tanıtılan artırılmış gerçeklik oyunlarından The Machines, Android platformunda da karşımıza çıkıyor. ARCore desteği sunan tüm Android telefonlarda çalışan oyunda savaş robotları sahaya çıkıyor. Savaş ortamı oyuncuların birbirlerini davet etmesiyle canlanıyor. Oyunda mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Robotlar yapay zeka tarafından yönetilmediğinden hayatta kalmak büyük uğraşı gerektiriyor. Strateji uygulama yeteneğiniz, refleksleriniz, sinirleriniz sağlam olmalı.

The Machines Özellikleri: