Lion Studios tarafından geliştirilen ve günümüzde iki farklı mobil platformda oynanmaya devam eden The Real Juggle mobil spor oyunları arasında yer alıyor.

Alanında tek olan ve oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam eden The Real Juggle oynaması ücretsiz yapısı ile her kesimdem oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Serbest futbolun temellerini öğrenme fırsatı yakalayacağımız yapımda karakterimizi oluşturacak, şehrik sokak aralarında futbol oynama deneyimi yaşayacağız.

Top sektirmeye çalışacağımız oyunda oyuncuların amaçları top sektirerek puan kazanabilmek olacak. Basit ses efektlerinin ve kolay kontrollerin yer aldığı yapım günümüzde Android ve iOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde 3.3 gibi bir inceleme puanı alan yapım iki farkı platformda birden kitlesini artırmaya devam ediyor.