The Sun: Evaluation ile mobil platformda aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Agaming+ tarafından geliştirilen ve Google Play’de oyunculara ücretsiz olarak sunulan The Sun: Evaluation bir mobil aksiyon oyunudur. Kaliteli grafikleri ile oyunculara enfes bir aksiyon deneyimi yaşatacak olan yapım tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkış yaptı.

Birinci şahıs kamera açılarına sahip olan yapımda benzersiz bölgeler de verilen görevleri tamamlayacak ve karşımıza çıkan zombileri etkisiz hale getirmeye çalışacağız. 2050 yılını konu alacak olan yapımda oyuncular uzay tarzında bir atmosfer ile karşılaşacak ve birbirinden tehlikeli zombiler ile ölümüne savaşacaklar.

Farklı silah modellerini de deneyimleyebileceğimiz yapımda oyuncular FPS tarzında bir oynanış iler karşılaşacaklar. Yayınlanmasından bu yana 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip. Gece ve gündüz döngüsüne de sahip olan mobil aksiyon oyunu zengin bir içeriğe sahip.

The Sun: Evaluation ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.