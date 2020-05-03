JmPrsh tarafından geliştirilen ve piksel grafikleri ile şuana kadar oyuncuların beğenisini kazanan The Wanderer yavaş yavaş kitlesini artırmaya devam ediyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran The Wanderer Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak oynanıyor.

Piksel grafikler eşliğinde hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz oyun da keşfetmeye dayalı bir atmosfer bizleri bekliyor. Macera ve hayatta kalma temalı yapısı ile karşımıza çıkan oyun da donanımları ve çeşitli silahları toplayacak, birbirinden farklı zorluklarla karşı karşıya geleceğiz.

Fallout adlı oyundan esinlenilerek geliştirilen yapım içerisinde yanımıza bir de evcil hayvan alacak, oyunda onunla yardımlaşabileceğiz.

İki farklı mobil platformda yayınlandığı günden bu yana 50.000’den fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Play Store üzerinde oyuncular tarafından 4.4 gibi bir puan ile değerlendirildi.