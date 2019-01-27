THY WiFi Entertainment uygulaması ile THY'nin uçak içi eğlence sistemine bağlanabilirsiniz.
THY WiFi Entertainment uygulaması ile Android cihazlarınızdan uçak içi eğlence sistemine erişim sağlayabilirsiniz.
Türk Hava Yolları’nın uçaklarında bulunan eğlence sistemine özel geliştirilen THY WiFi Entertainment uygulaması ile güncel filmler, müzikler ve oyunlara erişerek yolculuğunuzu keyifli hale getirebilirsiniz. Uçuş esnasında, sistemde bulunan içeriklere kolayca erişebileceğiniz uygulamada popüler diziler ve programları da izleyebilirsiniz.
Çocuk Modu ile çocuklara özel içerikler de sunan THY WiFi Entertainment uygulamasında çizgi filmler, çocuk filmleri ve programları yer alıyor. Bunun yanında uçuş bilgilerinizi de görüntüleyebileceğiniz uygulamada, harita üzerinden anlık takipte de bulunabilirsiniz. THY WiFi Entertainment uygulaması yalnızca uçaktaki Wi-Fi ağına bağlanarak kullanılabiliyor, uçak dışında ne yazık ki bu içeriklerden faydalanabilmeniz mümkün değil. Eğer Türk Hava Yolları ile sık sık seyahat ediyorsanız, THY WiFi Entertainment uygulamasını ücretsiz olarak indirerek eğlenceli içeriklerden yararlanabilirsiniz.
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