THY WiFi Entertainment uygulaması ile Android cihazlarınızdan uçak içi eğlence sistemine erişim sağlayabilirsiniz.

Türk Hava Yolları’nın uçaklarında bulunan eğlence sistemine özel geliştirilen THY WiFi Entertainment uygulaması ile güncel filmler, müzikler ve oyunlara erişerek yolculuğunuzu keyifli hale getirebilirsiniz. Uçuş esnasında, sistemde bulunan içeriklere kolayca erişebileceğiniz uygulamada popüler diziler ve programları da izleyebilirsiniz.