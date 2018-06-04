TIMS&B, Söz, Muhteşem Yüzyıl gibi her bölümü izlenme rekorları kıran yerli dizileri HD kalitede bulabileceğiniz mobil uygulama. Yerli dizilerin en son ve dilediğiniz bölümlerini istediğiniz kalitede izleyebileceğiniz, yerli film fragman ve yerli sinema - dizi sektöründen haberleri takip edebileceğiniz uygulama, tamamen ücretsiz.

Milyonları ekran başına kilitleyen, eski bölümleri de tekrar tekrar izlenen dizilerin yapımcısı TIMS Productions’ın resmi mobil uygulaması TIMS&B, Android telefonunuzdan Söz, Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Çalıkuşu, Kavak Yelleri, Yüz Yüze, Küçük Sırlar, Melekler Korusun, Suskunlar ve daha saymakla bitiremeyeceğim dizilerin tüm bölümlerini yüksek kalitede izleme imkanı veriyor. Dizilerin oyuncularından internete özel kliplere, haberlerden fotoğraflara dizinin sayfasında karşınıza çıkıyor. Film sayfasında yerli yapımlar karşımıza çıkarken, filmlerin sadece fragmanlarının yayınlanması üzücü.