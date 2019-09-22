Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan PlayStack şu sıralar yeni oyunu olan Tiny Armies üzerinde çalışmaya devam ediyor. Google Play üzerinde erken erişim oyunu olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan Tiny Armies, şuan için sadece Android platformu için duyuruldu.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara sürükleyici anlar yaşatacak olan Tiny Armies dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya topluyor. Gerçek zamanlı olarak birbirinden farklı gerçek oyuncuları karşı karşıya getiren yapımda oyuncular egemenlik için mücadele edecekler.

Benzersiz bir PvP deneyimi yaşatacak olan oyun da 8 oyuncuya kadar gerçek savaşlar yapılabilecek. Ödüllerin, etkinliklerin ve efsanevi görevlerin yer alacağı yapımda oyuncular eşsiz kahramanlarını seçebilecek, geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler.

Şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Tiny Armies mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.