Tırnak Falı, garip ve ilgi gören fal bakma yöntemleri arasında. Dünyada yoğun ilgi gören Tırnak Falı, Türkiye’de de yeni yeni biliniyor ve merak ediliyor. Tırnak Falı uygulamasını Android telefonunuzu indirerek bu ilginç fal bakma yöntemini deneyebilirsiniz.

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Tırnaklarınızın türüne ve sahip olduğu çizgilere göre geleceğinizin yorumlanabileceğini biliyor muydunuz? Evet, tırnak falı, gerçek ve en çok ilgi göre fal baktırma yöntemlerinden biri.

Tırnak Falı nedir? Tırnak falının ilk olarak Yunan tarihinde Onychomancy adı ile orta çıktığı söyleniyor. Efsaneye göre güneş ışınları altında bir çocuğun tırnaklarında görülen sembolleri yorumlayarak başlamış. Tırnağın üzerindeki sembollerin görüldüğü parmaklar yaklaşan olayların detaylarını gösterirken, tırnak çizgileri de olayların tarihi ve yakınlıkları hakında bilgiler veriyor.

Tırnak Falı uygulaması ile nasıl fal baktırılır? Ücretsiz tırnak falı baktırmak, fal göndermek için tırnağınızı çekmeniz yeterlidir. Alanında uzman yorumcuların tırnak resimlerini özenle incelediği söyleniyor. Baktırdığınız fallara istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Falınızın sonucunu beklemeden hızlandır diyerek süreyi azaltabilirsiniz. Tırnak falı sonuçlarınız telefonunuza bildirim olarak geliyor. Fallarınızı arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda 1 kredi, reklam izlediğinizde 1 kredi kazanırsınız.