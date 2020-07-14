Tom Clancy's Elite Squad, Ubisoft’un ücretsiz indirilip oynanabilen 5’e 5 aksiyon rol yapma oyunu. Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splintere Cell, H.A.W.X., EndWar’dan kahraman ve kötüler karışık takımınızı kuruo birebir arenalarda savaştığınız harika bir Android oyunundan bahsediyorum.

Dünya bilinmeyen yeni bir tehditle karşı karşıya ve kurallara göree oynamak savaşı kazandırmayacak. Eşi görülmemiş seçkin askeri ekibin komutanı olarak, Tom Clancy’s oyunları evreninden en iyi ve ikonik ajanları almak için tam yetki verildi. Kahramanlarınızı ve kötü adamlarınızı bir araya getirin ve farklı savaş bölgelerinde gerçek zamanlı olarak 5’e 5 savaşlarda liderlik edin.

Tom Clancy’s oyunlarından ikonik savaş alanlarında ( The Division 1’den Brooklyn Bridge, Rainbox Six Siege’den Presidential Plane, Ghost Recon Wildlands’den Death Angel Church, Splinter Cell Blacklist’ten Detention Facility) savaşıyorsunuz. Sam Fisher, Nomad, Caveira, Megan, El Sueno, Walker ve daha fazlası emriniz altında savaşmaya ve görevleri yerine getirmeye hazır. Askeri ekibinizi bıçaktan tüfeğe kadar yüzlerce silahla donatıyor, eğitiyor ve geliştirebiliyorsunuz. Bu mücadeleye arkadaşlarınızı da dahil edebiliyorsunuz, hatta lonca savaşlarında başka oyuncularla gücünüzü birleştirme şansına sahipsiniz.