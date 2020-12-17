Tomb Raider Reloaded, Tomb Raider Mobile oyununu arayanlara tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Lara Croft: Relic Run, Lara Croft GO gibi daha önce mobil platforma çıkış yapan Tomb Raider oyunlarından farklı, PC sürümüne yakın oynanış sunmasıyla öne çıkıyor. Square Enix’in Emerald City Games ile birlikte geliştirdiği yeni Tomb Raider oyunu ilk olarak Android platformuna çıkış yapıyor. Tomb Raider Mobile oyunu oynanışını görmek ve herkesten önce oynamak için yukarıdaki Tomb Raider Reloaded İndir butonuna dokunun.

Tomb Raider Mobile İndir (Tomb Raider Reloaded)

Lara Croft, benzeri olmayan bir arcade macera ile mobil cihazlara geliyor. Lara’nın yanından ayırmadığı ikiz tabancalarını alın ve orijinal Tomb Raider oyunlarından esinlenilen mezardan sonra mezara doğru ilerleyin.

Büyük ve küçük düşmanlar üstünüze doğru gelirken, her bölümde hayatta kalmak için tümünü ortadan kaldırın ve dövüş becerilerinizi geliştirmek için yeteneklerinizi biriktirin. Yeraltındaki mezarlar ve mağaralardan ilk görüşte hatırlayacağınız şelalelere destansı yerlerde eşsiz macerası deneyimi yaşayın. Her odadaki tehlikelerden ve tuzaklardan dikkatli bir şekilde kaçmak için zekanızı kullanın, tehditkar boss’lara (bir T-Rex bile karşınıza çıkabilir!) erişmek için bulmacaları çözün.

Tomb Raider olmak için yeni beceriler öğrenin, mistik güçler kazanın, teçhizat donanın ve seviye atlayın!