Toppluva, minimalist görsellere sahip kolay oynanabilir kayak oyunu. Kış sporlarından hoşlanan her yaştan kişinin ilgisini çekeceğini, keyif alarak oynayacağını düşündüğüm oyunda 45 bölüm bulunuyor ve bu süre zarfında 8 dağ görüyoruz.

Karlı dağların tepesinden aşağı doğru hızla kayan sporcuları kontrol ettiğimiz oyunda bayraklara değmeden, ağaçlara çarpmadan bitiş çizgisini görmeye çalışıyoruz. Kimi zaman kar yağarken, kimi zaman da kar sonrası beliren güneşi arkamıza alarak hızla kayıyoruz. Bayraklara değersek oyun sonlanmıyor ancak süremizden gidiyor.

Bu arada ortam kadar karakterlerin animasyonları da etkileyici. Grafiklerini ilk gördüğümde çizgi film tarzı basit bir kayak oyunu sanmış ancak yanıldım. Reflekslere dayalı spor oyunları ilginizi çekiyorsa durmayın Android telefonunuza indirin, hemen oyuna geçin.