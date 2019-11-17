Enixan ekibinin en yeni mobil oyunlarından bir tanesi olan Totem Story Farm ile mobil platformda birbirinden farklı maceralar bizleri bekliyor olacak.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Totem Story Farm aksiyondan uzak yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Büyülü bir dünyanın sırlarını çözmeye çalışacağımız oyunda yeni bölgelere seyehat edecek, yeni içerikler keşfedecek ve macera dolu bir yapıda ilerlemeye çalışacağız.

İnsanların, hayvanların ve gerçekçi bir dünyanın yer aldığı yapım Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alıyor. Kayıp dünyaların gizemlerini ortaya çıkaracağımız oyunda büyük bir hikâyenin ortasına dalış yapacağız.

Yayınlandığı günden bu yana mercek altına alınan yapım aktifo larak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken oyun mobil oyuncular tarafından 4.4 inceleme puanı ile değerlendirildi.