TouchRetouch, fotoğraflarınızdaki istenmeyen objeleri basit yollarla silmenize olanak sağlayan işlevsel bir uygulamadır. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Bu tarz uygulamaları kullanmayı seven ya da bu tarz uygulama arayışında olanların işlerini fazlasıyla halletmelerine olanak sağlayabilecek bir uygulama olarak nitelendirilebilecek TouchRetouch, kolay arayüzüyle dikkat çekiyor. Fotoğraflardaki gereksiz detayları basit yollarla temizleme imkanı sunan uygulama mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken uygulamalardan bir tanesi. Eğer resim ve fotoğraflarla ilgil biriyseniz işlerinizi halletmenize de olanak sağlayan TouchRetouch, sizleri bekliyor. Basit ve işlevsel arayüzüyle de dikkat çeken TouchRetouch, özellikle sivilce ve istenmeyen lekeler konusunda da harika işler yapmanıza olanak sağlıyor.

TouchRetouch uygulamasını Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.