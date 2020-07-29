İnanılmaz bir gol atmaya hazır mısınız? Bir sürü düşman ve çeşitli engellerle acele edin. Bitiş çizgisine ulaşmak için elinizden geleni yapmaya çalışın. Karakterinizi hareket ettirmek için ekranı kaydırın.

Touchdown Master arkadaşlarınıza anlatmak isteyeceğiniz heyecan verici ücretsiz bir oyundur. Tamamen yeni bir hikayenin üyesi olun, yeni 3D oyunun tadını çıkarın. Bir sürü sıradışı oyun mekaniği, koşucu oyunlarına yeni bir taraftan bakmanıza izin veriyor.

Önünüzdeki düşmanları atlatın, ölümcül tuzaklardan kaçının, güçlü patronları yok edin ve arkadaşlarınızla rekabet edin. Her yıl dünya çapındaki Amerikan futbolu turnuvasında savaşarak şampiyonu belirliyorlar. Geriye kalanlar ise sadece birer av oluyor ve futbol topunun gölgesinde kalıyor.

Touchdown Master Android için geliştirilmiş bir arcade oyundur.