Tour de France 2018, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir spor oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi atmosfere sahip olan oyunda bisiklet sürüyor ve profesyonel sporcular gibi hissedebiliyorsunuz.

Kendi bisiklet takımınızı kurarak ünlü sporcularla yarışayabileceğiniz bir oyun olan Tour de France 2018, bitiş çizgisine en erken varmanız gereken bir oyundur. Stratejik hamleler yaparak rakiplerinizi geride bırakmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Hepsi birbirinden zorlu 30 farklı pistin yer aldığı oyunda gerçek bir sporcu gibi hissedebiliyorsunuz. Profesyonel bisiklet yarışcılarından oluşan takımınızı yönetebileceğiniz oyunda turnuvalara da katılarak ödüller kazanabiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ettiğiniz Tour de France 2018 sizleri bekliyor. Eğer bisiklet sürmekten zevk alıyorsanız oldukça hoşunuza gidebilecek bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. 150'den fazla profesyonel bisiklet türüne sahip olan oyunda işiniz oldukça zor.

Tour de France 2018 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.