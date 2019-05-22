Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Tower of Hero, üst üste sıralanmış zindanlardan yukarı doğru çıkarak canavarlara karşı mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit fakat bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, zindanlarda yer alan canavarları öldürerek sürekli yeni zindanların oluşmasını sağlamak ve olabildiğince fazla karakteri zindanlarla doldurmaktır. İlk başta tek bir zindan bulunmaktadır. Canavarları öldürüp karakterlerin sayısını arttırdıkça üst üste yeni zindanlar sıralanmaktadır. Bu zindanlardan yukarı doğru çıkarak tüm yaratıkları öldürmeli ve görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve zindan yer almaktadır. Zindanlara yüzlerce kahramanı doldurmalı ve canavarlarla mücadele etmelisiniz. Olabildiğince yüksek bir zindan kulesi yapmalı ve hedefe ulaşmalısınız.

Mobil platformda rol oyunları arsında bulunan Tower of Hero, ücretsiz olarak erişebileceğiniz keyif verici bir oyun olarak öne çıkıyor.