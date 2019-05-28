Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Toy Fun ünlü geliştirici ve yayıncı olan Rogue Games Inc imzası taşıyor. Oyunculara eğlenceli bir aksiyon dünyası sunan yapımda silahımız ile karşımıza çıkan sevimli hayvanları etkisiz hale getirecek ve yolumuza devam edeceğiz.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım, rengarenk atmosferi ile kısa sürede beğenileri kazanmayı başardı. Basit oynanış yapısı ile oyunculara yüksek düzeyde zorluklar sunan yapım bu yönü ile sürükleyici bir havaya hakim. Engellerle dolu parkurlarda ilerleyeceğimiz yapımda görsel efektler de yer alacak.

İki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Google Play’de 4.0 gibi bir inceleme skor puanı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.