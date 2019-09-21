Trap Labs, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Online olarak oynanan aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkan Trap Labs, zorlu seviyeleri tamamlayıp rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda tuzaklardan ve engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Hikaye tarzı bir oynanışa da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Karakterinizi özelleştirerek daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan Trap Labs, sizleri bekliyor.

Trap Labs oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.