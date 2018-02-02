Treasure Raiders: Zombie Crisis, anime stili görsel çizgileriyle dikkat çeken TPS, MMORPG, platform, aksiyon türlerini harmanlayan bir Android oyunu. Bilim kurgu ve macera filmlerini hatırlatan detaylı büyüleyici mekanlarda zombilerin yanı sıra canavarlar ve farklı türde canlılarla mücadele ediyoruz.

Üçüncü şahıs nişancı, shooter, aksiyon ve bulmaca elementlerini birleştirerek tamamen yeni bir oyun deneyimi sunan Treasure Raiders, eğlenceli karakterleri bir araya getiriyor. Kırmızı pelerinli geleceğin silahına sahip avcı karakterimiz, futuristik silahları ustalıkla kullanabilen çılgın kızımız, robotun içine girmiş bebek, yıllara meydan okuyan ak sakallı silahşör oynanabilir karakterler arasında. Hepsinin özel silahı olduğu gibi farklı stillerde dövüşüyorlar. Daha da güzeli silahlarını geliştirebiliyor, farklı kombinasyonlarla farklı silahlar elde edebiliyorsunuz.

Şeytani güçlerin kontrolünde olan ölümcül tuzaklarla dolu ilginç mekanlarda hazine arayışında olan çılgın karakterlerin kontrolünü sağlamak için ekranın sol ve sağ yanındaki butonları kullanıyoruz. Sağdaki butonlarla özel silahlarımızı kullanıyor, soldaki kırmızı joystick ile yönlendiriyoruz. Sol üstten cephane ve sağlık durumumuzu anlık takip edebiliyoruz.