G1 Playground Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Trick Art Dungeon hem incelemeler de hem de oyuncu istatistiklerde beklentileri gözler önüne serdiğini gösteriyor.

Çarpıcı grafik açılarının yanı sıra oldukça hoş animasyonlara ev sahipliği yapan oyun macera yüklü bir atmosferi karşımıza çıkarıyor. Hem Android hem de iOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen yapım da ebeveynini müzede kaybeden bir çocuğun yolcuğuna dahil olacağız.

Çocuğun ailesini bulmaya çalışmasına yardımcı olacağımız yapım içerisinde benzersiz zorlukların yanı sıra onlarca farklı görev ve içerikte bizleri bekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Unutulmaz bir sürükleyici hikâyenin yer aldığı oyun da müzenin gizemleri alametleri ile de karşılaşmak mümkün olacak.

Fantastik ses efektlerine ek olarak basit kontroller sunan yapım kitlesini genişletmeye devam ediyor.