Askerler, Trigger Kahramanlarına karşı çıkan tüm düşman ordularına doğru yol almaya hazır mısınız? Bu yolda Red'e yardım et ve arkadaşları sevgili gezegen Orbitus'u Shogun Inc. adlı kötü mafyanın paralı askerlerinden geri al. Bu adamların hayatta kalması sana bağlı.

Başarılı hikayeye ve özgün oynanışıyla dikkat çeken Trigger Heroes'deki amacınız düşmanları öldürüp Red ve diğerlerini kurtarmak olacak. Ona ve arkadaşlarına bu yolda yardımcı olmalı ve düşmanlara karşı saldırıda bulunmalısınız. Basit kontrollere sahip olmasıyla iddialı olan oyunda farklı bölgeleri keşfedin.

Trigger Heroes Özellikleri