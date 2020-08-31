TRT Bil Bakalım, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Türkçe bilgi yarışması oyunu. TRT’nin bilgi yarışması Bil Bakalım’da 7 kategoride binlerce soru bulunuyor. Online bilgi yarışması oyunlarını seviyorsanız, coğrafya tarihten bilime spordan sinemaya farklı alanlarda bilginizi sınayan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Tamamen ücretsiz!

TRT Bil Bakalım bilgi yarışması oyununda 7 ana kategori (coğrafya, bilim, tarih, spor, sinema televizyon, günlük ve sanat) bulunuyor. Sorular sürekli olarak güncelleniyor, dolayısıyla aynı sorularla baş başa kalmıyorsunuz. Diğer oyunculara karşı online yarışabildiğiniz gibi tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Kategori seçimi yapabiliyor, isterseniz belirli bir kategori ile sınırla kalmadan da yarışabiliyorsunuz. Bu arada can ve jokerleriniz de mevcut.

TRT Bil Bakalım Android Özellikleri