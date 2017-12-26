TRT Bilgi Adası, TRT Çocuk’un bilgi yarışması oyunu. Android telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için eğitici bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim. Görsel hafızayı da test eden farklı kategorilerden şıklı soruları eğlenceli karakterler eşliğinde yanıtlayarak ilerliyorsunuz.

TRT Çocuk’un tüm Android telefon ve tabletlerde oynanabilir olan yeni bilgi yarışması oyununda TRT Çocuk’un sevilen karakterleriyle (meraklı, icat peşinde, maceracı ve akıl küpü) uzun bir bilgi yolculuğuna çıkıyorsunuz. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik ve birçok farklı alandan eğlenceli soruları yanıtlayarak bigi adasında ilerliyorsunuz. Sorular resimli ve resimsiz olarak, 2 veya 4 seçenekli olarak karşınıza çıkıyor. Soruları verilen sürede yanıtlamayı başarırsanız yıldız, rozet ve ödüller kazanıyorsunuz.

4 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bilgi yarışması oyunu, TRT Çocuk’un tüm oyunları gibi çocuk psikologları ve öğretmenlerle birlikte geliştirilmiş. Reklamsız ve güvenli içerik sunuyor.