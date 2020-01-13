TRT Çocuk Akıllı Tavşan, 4-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış macera oyunu. Reklam içermiyor ve ücretsiz! Yardımlaşma ve dayanışmayı öğreten, enstrüman ve sesleri tanıtan, ince motor el - göz koordinasyonu becerileriyle fiziksel gelişimleri destekleyen, düşünme, algılama, sınıflama, merak, dikkat becerileriyle bilişisel gelişimleri destekleyen bir mobil oyun TRT Çocuk Akıllı Tavşan.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oynayarak kaliteli, eğlenceli, eğitici zaman geçirebilecekleri bir Android oyunu TRT Çocuk Akıllı Tavşan. Oyunda sevimli bir tavşanın yerine geçiyorsunuz. Akıllı tavşan Momo ve arkadaşlarına kaybolan enstrümanları bulmalarında yardımcı oluyorsunuz. Önünüze bir sürü engel çıkıyor. Kaykaynızla yollarda engellere takılmadan gitmeniz, estrümanları bulmanız gerekiyor. Bazen ormanda bazen de şehirde zorluklarla dolu yolda notaları topluyor, engelleri aşıyor, enstrümanları bulup arkadaşlarınıza geri veriyorsunuz. Topladığınız puanlarla kaykayınızı değiştirebiliyorsunuz.