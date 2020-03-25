TRT Çocuk Anaokulum, çocukların aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmeleri için tasarlanmış, ücretsiz, reklamsız ve güvenli bir Android uygulaması. 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan uygulama, eğlenceli etkinlikleriyle çocukları okul öncesi eğitim ortamına hazırlıyor.

Gelişim psikologları ve eğitimciler ile birlikte geliştirilen TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara deneyimsel öğrenme yöntemiyle keşfebilecekleri okul öncesi deneyim sunuyor. Bitki sulama, atıştırmalık hazırlama, şekil yerleştirme ve ayrıştırma, resim boyama, Dünya haritası, organlarımız, hayvanlar, müzik, beden eğitimi, bahçe oyunları ve fazlası TRT Çocuk okulunda sizi bekliyor.

TRT Çocuk Anaokulum Android Uygulaması