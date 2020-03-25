TRT Çocuk Anaokulum Android uygulaması çocukları okul öncesi eğitime hazırlıyor.
TRT Çocuk Anaokulum, çocukların aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmeleri için tasarlanmış, ücretsiz, reklamsız ve güvenli bir Android uygulaması. 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan uygulama, eğlenceli etkinlikleriyle çocukları okul öncesi eğitim ortamına hazırlıyor.
Gelişim psikologları ve eğitimciler ile birlikte geliştirilen TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara deneyimsel öğrenme yöntemiyle keşfebilecekleri okul öncesi deneyim sunuyor. Bitki sulama, atıştırmalık hazırlama, şekil yerleştirme ve ayrıştırma, resim boyama, Dünya haritası, organlarımız, hayvanlar, müzik, beden eğitimi, bahçe oyunları ve fazlası TRT Çocuk okulunda sizi bekliyor.
TRT Çocuk Anaokulum Android Uygulaması
- Çocuklar ana sınıfı ortamını tanıyor ve deneyimliyor
- Çocuklar yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfediyor
- Çocuk psikologları ve öğretmenlerle birlikte geliştirildi
- Çocuklar için reklamsız ve güvenli içerikler sunuyor
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