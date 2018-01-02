TRT Hayvanları Keşfediyoruz, çocuklara hayvan sevgisi kazandıran, birbirinden sevimli hayvanların özelliklerini öğreten TRT çocuk oyunu. 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan Android oyunu, ücretsiz, reklamsız ve güvenli içerik sunuyor.

Telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veyahut küçük kardeşiniz varsa onun için indirip beraber oynayabileceğiniz güzel bir mobil oyun. TRT’nin çocuk psikologları ve öğretmenlerle birlikte geliştirdiği oyunda Amazon Ormanları, çiftlik, deniz altı ve daha nice yerde yaşam süren sevimli hayvanları tanıyor çocuğunuz. Hayvanlarla empati kuruyor ve hayvan sevgisi kazanıyor.

Çizgi film stili rengarenk grafikler, eğlenceli animasyonlar sunan oyun, kolay oynanabilir olmasıyla her yaşa hitap ediyor.