TRT İzle uygulaması ile Android cihazlarınızdan TRT’de yayınlanan içeriklerin tamamına ulaşabilirsiniz.

Gün içerisinde yayınlanan dizi, haber, müzik, spor, eğlence, kültür-sanat programlarını veya canlı yayınları kaçırdıysanız, TRT İzle uygulaması ile tüm içerikleri yeniden izleyebiliyorsunuz. Sevdiğiniz tüm dizi ve programları kolayca izleyebileceğiniz TRT İzle uygulamasında, bu programları takip et butonuna basarak sonrasında kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Bıraktığınız yerden izlemeye devam edebilme özelliği sunan TRT İzle uygulamasında, farklı cihazlar arasında geçiş yapabilmeniz de mümkün. Dilediğiniz yerden canlı yayınları takip etme, kanallar arasında kolay geçiş yapma ve tüm TRT uygulamalarına rahatlıkla erişim imkanı sunan TRT İzle uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri