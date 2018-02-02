TRT Kare Havalimanında, 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun eğitici Android oyunu. Reklamsız, güvenli içerik sunan TRT Çocuk oyununda çizgi filmlerde oynayan birbirinden sevimli karakterlerimize uçak yolculuğunda eşlik ediyoruz. Yerden metrelerce yükseklikte etkileyici manzaraya bakarak yolculuk yapmanın keyfini çıkarırken verilen eğlenceli görevleri yerine getiriyoruz.

TRT Çocuk’un tüm oyunları gibi çocuk psikologları ve öğretmenlerle birlikte geliştirilmiş, kolay oynanabilir ve çocuklara özel tasarlanmış. Ücretsiz, reklamsız ve güvenli olduğunu da ayrıca belirtmek gerek. Tüm Android telefon ve tabletlerde oynanabilir olan oyunda TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Kare takımıyla eğleniyor. Havalimanında yolcuların uçağı binmeden önce neler yaptığından uçakta yolculuğun nasıl olduğuna her şeyi öğreten harika bir oyun.

Yolcuların biletini kontrol etme, bagajlarını teslim etme, uçağa taşıma, yiyecek-içecek servisi yapma, pilotun yerine geçip uçağı indirme ve daha nice eğlenceli görev yer alıyor.