TRT Piksel Boyama, çocukların güvenli ve reklamsız bir şekilde eğlenmesine olanak sağlayan bir oyundur. Çocukların el ve göz koordinasyonunua destek olabilecek türden bir oyun olarak nitelendirebileceğim TRT Piksel Boyama mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Çocuklarınız için güvenli ve eğitici oyunlar arayışındaysanız TRT'nin bizlerle buluşturduğu bir başka oyun olan TRT Piksel Boyama, tam size göre. Eğlenceli görselleri ve farklı bölümleriyle çocukların gelişimlerine katkı sağlayabilen bir oyun olan TRT Piksel Boyama, çocukların dikkatlerinini de artmasına olanak sağlayabiliyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda 6 yaş ve üzerindeki tüm çocuklar keyifli vakit geçirebiliyorlar. Oyunda tek yapılması gereken şey ise resmin seçilip uygun renklerde boyanması. Bu tür oyunları seven herkesin de beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm TRT Piksel Boyama, sizleri bekliyor.

TRT Piksel Boyama oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.