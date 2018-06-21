TRT Yapboz uygulaması, Android cihazlarınızdan çocuklarınızın mantık ve hayal gücünü kullanmasını sağlayacak bulmaca oyunları sunuyor.

Küçük yaştaki çocukların mantık becerileri, hayal gücü ve yaratıcılığını artıracak aktivitelerle ilgilenmelerini sağlamak gelişimleri için büyük önem taşıyor. Gelişen teknoloji sayesinde bu aktiviteler, eskiye kıyasla artık daha kolay bir hal aldı diyebilirim. TRT Yapboz uygulamasında bulunan bulmaca oyunları , çocukların birçok becerisini geliştirebileceği türden içerikler sunuyor. 3 yaş ve üzeri çocukların kullanabileceği TRT Yapboz uygulamasında, en sevilen TRT Çocuk karakterleriyle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Öğretmenler ve psikologların rehberliğinde geliştirilen TRT Yapboz uygulamasında, çocukların güvenliği için tamamen reklamsız içerikler sunuluyor. Küçük yaştaki çocuklar için kolay oynanabilir, eğlenceli ve eğitici puzzle oyunları sunan TRT Yapboz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.